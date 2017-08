premium

Kerkhove wint eerste partij in kwalificaties

38 min geleden ANP

Lesley Kerkhove heeft dinsdag de tweede ronde van de kwalificaties voor de US Open bereikt. De tennisster uit Goes was in haar eerste partij in drie sets te sterk voor de Slowaakse Chantal Skamlova. Kerkhove won de wedstrijd met 2-6 6-4 6-1.