Racistisch bejegende De Graafschap-spits doet geen aangifte

Van den Hurk werd maandagavond, kort na het 2-2 gelijkspel van De Graafschap bij Jong PSV, via Facebook uitgescholden. 'Jij walgelijke bruine klootzak. Die goal heeft me veel geld gekost stuk vuil', stuurde een gokkende man via de sociale media. Van den Hurk, die kort voor tijd scoorde in Eindhoven, deelde het bericht op Twitter, waarna er veel steunbetuigingen en verontwaardigde reacties kwamen.

'Door het plaatsen van dit bericht op zijn eigen social media heeft Anthony een discussie op gang gebracht', meldt De Graafschap in een reactie. 'Dat was ook zijn primaire doel. Hij wil in alle rust toewerken naar de wedstrijd van vrijdag tegen SC Cambuur. Als club keuren wij racistische uitlatingen ten zeerste af. We hebben Anthony vrijgelaten in zijn beslissingen in deze. Als hij aangifte had willen doen, hadden wij hem daarin uiteraard gesteund.'