Hoedt voor vijf jaar naar de Premier League

Hoedt is inmiddels gepresenteerd door Engelse club en is in de wolken met zijn overgang naar de Premier League. "Ik ben heel erg blij. Het is een lange week geweest, maar ik ben heel blij dat alles is afgerond en ik kan beginnen aan mijn periode bij Southampton. Ik denk dat dit een hele grote club is. Nu moet ik aan spelen toekomen en het team zo goed mogelijk helpen."

"De Premier League is de grootste competitie ter wereld. Ik heb twee goede jaren achter de rug in Italië, maar het was altijd mijn plan om in de Premier League te spelen." De 23-jarige Hoedt speelde voor zijn periode in de Serie A voor AZ, waar hij doorbrak.