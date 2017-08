De Boer naar volgende ronde League Cup met Palace

De Boer kon wel een overwinning gebruiken, nadat er in de competitie werd verloren van achtereenvolgens Huddersfield Town (0-3) en Liverpool (1-0). Op Selhurst Park maakte James McArthur het verschil tegen Ipswich Town, dat een niveau lager uitkomt in het Championship.

McArthur zorgde een kwartier voor tijd voor opluchting door de score te openen en tekende acht minuten later ook voor de 2-0. Bersant Celina (ex-FC Twente) deed in blessuretijd nog wat terug voor Ipswich. Voor De Boer is het zijn eerste officiële zege als trainer van The Eagles.

Patrick van Aanholt begon in de basis bij Palace, terwijl Timothy Fosu-Mensah inviel. Jairo Riedewald zat niet bij de selectie.