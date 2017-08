'Ik had Balotelli eerder moeten wisselen'

In de play-offs van de Champions League was Napoli opnieuw een maatje te groot voor Nice, dat behalve met Balotelli ook met Wesley Sneijder speelde. Balotelli werd na 77 minuten naar de kant gehaald. Dat was volgens Favre eigenlijk te laat. "Het was een negatief optreden van hem en hij had er eigenlijk eerder af gemoeten", sprak de coach duidelijke woorden tegenover Mediaset Premium.

"Mario speelde niet goed en dus had ik hem eerder moeten wisselen. Ik zeg het zoals ik het zie en hij was niet goed genoeg vanavond."

