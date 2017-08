Megabod AS Monaco op Dolberg

De Monegasken onderhandelen met Paris Saint-Germain over de verhuur of verkoop van Kylian Mbappé en zijn voor de opvolging van het toptalent in Amsterdam uitgekomen. Ajax ontving inmiddels een officieel bod op Kasper Dolberg (19) dat boven de 50 miljoen euro ligt. En dus lonkt – na het duizelingwekkende bedrag dat Spurs voor Sanchez betaalde – een nieuw transferrecord.

Maar Ajax antwoordde, zoals na de stevige teksten van vrijdag mocht worden verwacht: met een resoluut ’nee’. Of de Amsterdammers daadwerkelijk bij hun standpunt blijven dat de jonge winnaar van de Johan Cruijff Prijs deze transferperiode voor geen enkele prijs mag vertrekken, is niet bekend. De club reageert vooralsnog niet op de poging van AS Monaco om Dolberg in te lijven. Hoe de speler zelf tegen de interesse aankijkt en of hij morgen op Noorse bodem tegen Rosenborg eventueel zijn laatste wedstrijd speelt, is ook onduidelijk. Maar wat gebeurt er als AS Monaco met nóg absurdere bedragen smijt voor de jongeling? Legt Ajax ook een bod van 60 of 70 miljoen euro naast zich neer? En hoe verantwoord is dat met een begroting van 85 miljoen euro?

Foto: AFP

Een pikant detail is in elk geval dat het megabod van Monaco uitgerekend komt nu de jonge Deen tegen FC Groningen was gepasseerd. Zijn vervanger Klaas-Jan Huntelaar scoorde de 1-0 en werd na afloop geprezen om zijn inbreng. Trainer Marcel Keizer zei al dat de switch van tijdelijke aard was, omdat ’Dolberg een uitstekende spits is’.

Dat onderstreepte zijn oud-trainer Peter Bosz, die tijdens het Gala Voetballer van het Jaar de prijs van het Talent van het Jaar mocht uitreiken aan Dolberg. "Op de trainingen zag je de enorme potentie. Als je lang in het voetbal zit, zoals ik, werk je met veel goede spelers. En heel af en toe kom je iets bijzonders tegen. En dat is mij met Kasper gebeurd, omdat hij iets in zich verenigt, waar je altijd naar op zoek bent. Hij is snel, technisch vaardig, voetbalintelligent en ook nog eens iemand die makkelijk doelpunten maakt”, aldus de trotse Bosz.

Foto: ANP Pro Shots

"Het enige dat hij nog niet heeft, is ervaring. Die krijgt hij door heel veel te spelen. Dat moet hij doen om die spits te worden, die ik denk dat hij kan worden: absolute top van de wereld. Hij heeft afgelopen seizoen een geweldige stap gezet. Ik ben ontzettend trots dat hij op zo’n hoog niveau zo veel wedstrijden heeft gespeeld.”

Toch was de huidige trainer van Borussia Dortmund niet direct enthousiast. "De eerste gedachten waren niet heel positief, want hij liep altijd helemaal achteraan. Iemand die zo jong is en voor het eerst bij het eerste zit, hoort eigenlijk vooraan te lopen om te laten zien dat hij er is. Misschien had het iets met zijn karakter te maken, want Kasper is heel bescheiden, heel rustig. Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk heb ik hem bij me geroepen en gezegd dat meetrainen op deze manier geen zin had. Vanaf dat moment is hij beter gaan trainen en heeft hij het erg goed gedaan.”

Zijn opvolger Keizer, die vandaag met zijn selectie naar het Noorse Trondheim vertrekt om de nederlaag tegen Rosenborg (0-1) proberen te repareren, moet in elk geval een lastige knoop doorhakken. Speelt Huntelaar, Dolberg of vindt hij een oplossing om beiden te kunnen opstellen? Want de kans dat hij net als Sanchez werk zal weigeren, lijkt bij Dolberg niet groot.