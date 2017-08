Heitinga bevlogen ambassadeur Ajax Foundation

"Als zevenjarig jongetje kwam ik bij deze club binnen en beleefde daarna twee prachtige periodes. Ajax zit voor altijd in mijn hart”, vertelt de 87-voudig international. "Toen ik benaderd werd voor dit ambassadeurschap hoefde ik niet lang na te denken. Ik vind het heerlijk om me in te zetten voor goede doelen. Helemaal als Ajax daar een rol in speelt. Twee vliegen in één klap.”

De Ajax Foundation prijst zich gelukkig met een zeer betrokken en gemotiveerde ambassadeur als Heitinga. "Ik ben het gezicht, maar er staat een heel team achter”, haast hij zich te zeggen. Een van de projecten waar Heitinga zelf grote waarde aan hecht, is Life Skills & Clinics. Hierin krijgen basisschoolkinderen niet alleen voetbaltraining, maar leren zij ook de normen en waarden die Ajax voorstaat. "Petje af, iemand een stevige hand geven en recht in de ogen kijken als je praat. Gewoon normaal gedrag, noem ik dat altijd. Ook hierin zijn wij als voetballers een voorbeeld.”

Foto: De Telegraaf

Ook op zijn vrije dag trekt John Heitinga regelmatig zijn rode trainersoutfit aan om namens de Ajax Foundation op pad te gaan. In het kader van de nationale actie VriendenLoterij PrijzenMarathon voor Het Vergeten Kind verraste hij twee weken geleden de 18-jarige Bahaa met een hartenwens, een profvoetbalclinic. Als de Syrische tiener, die twee jaar geleden het oorlogsgeweld in zijn thuisland ontvluchtte, op De Toekomst kennismaakt met de trainer van Ajax Onder 19 verschijnt er een brede glimlach op zijn gelaat. En die gaat in het uur dat volgt niet meer weg.

Heitinga vervult zijn ambassadeursrol met verve. Hij is er het type niet naar om snel nee te zeggen. "Daar heb ik inderdaad moeite mee. Vooral als het om kinderen gaat. Bij Ajax, en later ook Everton en Atletico Madrid, bezochten we als spelers regelmatig kinderen in ziekenhuizen. Voor ons was dat een kleine moeite, terwijl je zo veel vreugde brengt aan kinderen die vechten tegen allerlei vreselijke ziekten. Die kinderen zien hun eigen strijd als een wedstrijd en krijgen na zo’n bezoek een enorme energieboost. Zeker toen ik ouder werd en zelf vader werd van Jezebel en Lennox ging ik dat soort dingen in een ander perspectief zien.”