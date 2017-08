Sjaak Swart: ’Weg met die haat en nijd’

Swart vindt het jammer dat zijn verrassingsoptreden door een kleine minderheid niet in het juiste perspectief wordt gezet. "Als de organisatie me van tevoren had gevraagd om dit lied te zingen, had ik ’nee’ gezegd, want het vorige filmpje zorgde al voor genoeg ellende. Maar na die prachtige, emotionele brief van Mo Nouri, het broertje van Appie, over verbroedering moest ik wel toen Humberto Tan me het podium op vroeg. Ik werd een beetje voor het blok gezet.”

Sjaak Swart (l.) & Coen Moulijn Foto: TELESPORT

Hij zegt evenwel geen spijt te hebben van zijn spontane actie. "Die haat en nijd, daar heb je toch helemaal niks aan. Weg daarmee. Begrijp me goed, ik ben er dagen ziek van als Ajax verliest, ben misschien wel de fanatiekste supporter van allemaal. En natuurlijk moet Ajax altijd kampioen worden. Maar als de beste heeft gewonnen en dat niet Ajax was, dan kun je er toch niks meer aan doen. En om een schitterende competitie te hebben, moet er grote rivaliteit zijn, maar ook respect.” Respect voor Feyenoord En dat heeft Swart voor Feyenoord. "Na Ajax de mooiste club van Nederland. Coentje (Moulijn, red.) was een vriend van me. En in onze tijd gingen zeven, acht spelers van beide clubs heel goed met elkaar om. We hadden een beetje dezelfde humor.”

Mister Ajax, die overigens veel meer positieve reacties kreeg, hoopt dat zijn actie er uiteindelijk een klein beetje toe bijdraagt dat fans van beide aartsrivalen ooit hetzelfde respect voor elkaar hebben. "Laten we alsjeblieft een beetje normaal met elkaar omgaan.”