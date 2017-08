'Hackers halen Di Maria naar Barça'

De verantwoordelijke cybergroep, genaamd OurMine, zette direct na het overnemen van de account enkele berichten online, waaronder eentje over Angel Di Maria, die zogenaamd door de Catalanen zou zijn overgenomen van Paris Saint-Germain.

"Welkom bij FC Barcelona Angel Di Maria", viel er te lezen. "Even later werd duidelijk dat het om een grap ging. "Laten we #FCBHack trending topic op Twitter."

Woensdagochtend had de Spaanse topclub weer controle over de social media-kanalen en werden de ongewenste berichten verwijderd. "Onze accounts zijn gehackt geweest. We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Bedankt voor het geduld."

OurMine nam eerder al de accounts van multinationals als Netflix, Marvel, WWE, HBO en Playstation over.

Op Twitter suggereerden grappenmakers dat Neymar mogelijk achter de hack zit. Barça eiste dinsdag negen miljoen euro van de Braziliaan, die de club onlangs verliet voor Paris Saint-Germain.