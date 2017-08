De 28-jarige middenvelder zette woensdag zijn handtekening onder zijn verbintenis, nadat hij de afgelopen zes maanden ook al op huurbasis voor de eredivisieclub had gespeeld. El Khayati komt over van het Engelse Queens Park Rangers.

Met vijf goals in twaalf duels had de Rotterdammer in de tweede seizoenshelft een belangrijk aandeel in de strijd van ADO Den Haag tegen degradatie. Manager Voetbalzaken Jeffrey van As van de Hagenaars was er naar eigen zeggen alles aan gelegen om El Khayati voor de club te behouden.

Ook de speler zelf sprak eerder al de wens uit om in Den Haag te blijven voetballen. "Gelukkig zijn de clubs eruit gekomen", zo zei El Khayati.