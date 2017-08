De Britse renstal bevestigde een langer verblijf van de Belg woensdag en deed dat uitgerekend op diens thuiscircuit van Spa-Francorschamps, waar zondag de jaarlijkse Grand Prix wordt verreden.

Vandoorne (25) debuteert dit seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij staat momenteel achttiende in de stand om de wereldtitel. Zijn beste klassering tot nu toe is de tiende plaats die hij behaalde in de Grand Prix van Hongarije.

Volgens racedirecteur Eric Boullier van McLaren was de contractverlenging niet meer dan een formaliteit. "Stoffel maakt bij ons deel uit van een meerjarenplan. Het is logisch dat hij blijft. In zijn eerste halve seizoen in de Formule 1 heeft hij veel moeten leren. Dat is logisch voor een nieuweling. We hebben er het volste vertrouwen in dat hij zich de komende tijd verder gaat ontwikkelen. Vandoorne gaat alleen nog maar beter worden.''

De coureur was verheugd met de definitieve bevestiging van zijn nieuwe overeenkomst. "Dit geeft vertrouwen. Bovendien is het een voordeel dat ik me geen zorgen meer hoef te maken over volgend seizoen. Ik kan me nu volledig op de wedstrijden concentreren.''

Of voormalig wereldkampioen Fernando Alonso ook bij McLaren blijft is nog onduidelijk. De Spanjaard wil de garantie dat hij een betere wagen krijgt dan dit seizoen.