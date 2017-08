Boris Becker: 'Ik doe dit met mijn hart'

De zesvoudig winnaar van een grand slam zei woensdag vereerd te zijn. "Ik houd van deze sport en ik houd van mijn land. Deze baan ga ik met mijn hart invullen. Ik voel me trots.''

Becker, voor het laatst actief als coach van de Serviër Novak Djokovic, moet het tennis in Duitsland terugbrengen naar de top van de wereld. Becker, een legende in eigen land door zijn drie overwinningen op Wimbledon, wordt verantwoordelijk voor de topsport in zijn totaliteit. Hij gaat zich ook bemoeien met de Daviscupwedstrijden en de opleidingen.