De voormalig Formule 1-coureur, die negen Grands Prix won, vindt dat de Nederlander tijdens trainingen en kwalificaties nog wat onachtzaam is. In de races vindt de Australiër de jongste Grand Prix-winnaar ooit juist zeer volwassen.

Foto: Hollandse Hoogte

"Max is in aanloop naar de zondag soms nog wat wild. Op vrijdag en zaterdag belandt hij geregeld naast de baan en dat zorgt voor extra druk bij de mechaniekers, die de bolide moeten prepareren voor de race. Max zoekt de grens op, maar ik zie hem graag wat meer óp het asfalt", aldus Webber in gesprek met Autosport.

"Op de zondag maakt Max echter zelden een fout", gaat de inmiddels 40-jarige ex-coureur verder. "Hij heeft vooral veel punten verloren door technische problemen. Dat is voor hem een bittere pil."