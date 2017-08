Tegenvallende start springruiters op EK

Jur Vrieling was nog de beste in de op tijd verreden openingsronde, waar elke springfout strafseconden opleverde, door met VDL Glasgow van Merelsnest op de voorlopige twintigste plek te eindigen. Harrie Smolders is met Don VHP Z voorlopig 31e. Beiden gooiden er één balk af.

Ruben Romp en Marc Houtzager maakten twee springfouten en staan nog lager in de rangschikking. In het landenklassement staat Oranje voorlopig twaalfde. Zwitserland is vooralsnog eerste, voor Frankrijk en Zweden.

Nederland is zowel individueel als in de landenwedstrijd titelverdediger. Twee jaar geleden in Aken won Jeroen Dubbeldam met Zenit goud. De combinatie is nu niet van de partij. De voor eigen publiek startende Zweed Peder Fredricson leidt voorlopig. De Duitser Marcus Ehning staat tweede.