De 24-jarige linksbenige Belgische verdediger komt over van Royal Antwerp FC. Vansteenkiste ondertekende een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Vansteenkiste is afkomstig uit de jeugdopleiding van Club Brugge. Vier jaar terug maakte de speler de overstap naar Antwerp FC. Met die club promoveerde Vansteenkiste vorig seizoen naar de hoogste Belgische klasse.

"We waren nog op zoek naar een defensieve linksbenige versterking en we zijn blij dat we die in de persoon van van Vansteenkiste hebben gevonden. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden in onze achterste linie'', aldus Harm van Veldhoven, technisch directeur van Roda JC.