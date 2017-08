Ajax moet het zelf doen in Noorwegen

Ajax moet in de return van de play-offs voor de Europa League een achterstand van 0-1 zien goed te maken. ,,We hebben ons niet in een lekkere situatie gezet vorige week'', besefte Keizer. ,,We weten wat ons te doen staat: hier resultaat halen en een ronde verder komen.''

Keizer liet zich in Trondheim lovend uit over teruggekeerde routinier Klaas-Jan Huntelaar, die mogelijk weer een basisplaats krijgt. De 34-jarige aanvaller kwam afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (3-1) als basisspeler tot scoren. ,,Vanaf de eerste training loopt hij vooraan. Klaas laat zien dat hij belangrijk is voor Ajax.''