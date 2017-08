Klaassen dreigt interlands te missen

De middenvelder kampt met een voetblessure. "Davy ligt er zeker een week uit, maar hij zal na de interlandperiode weer fit zijn", aldus manager Ronald Koeman. Everton verdedigt donderdagavond in Kroatië een 2-0 voorsprong.

Het is niet duidelijk wat de blessure van Klaassen betekent voor het Nederland elftal. De speler van Everton zit in de voorlopige selectie voor de komende WK-kwalificatieduels. Oranje gaat op donderdag 31 augustus in het Stade de France de strijd aan met Frankrijk, dat in groep A net als Zweden drie punten meer heeft. De ploeg van Dick Advocaat speelt drie dagen later in Amsterdam tegen Bulgarije.