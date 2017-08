premium

Treurig einde aan badmintonduo Muskens/Piek

29 min geleden ANP

De samenwerking tussen badmintonsters Eefje Muskens en Selena Piek is woensdag niet geëindigd in de manier waarop ze hoopten. In de tweede ronde van het vrouwendubbelspel op het wereldkampioenschap in Glasgow gaf het Oranjeduo op.