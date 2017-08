Arias (PSV) aast op vertrek in laatste week transfermarkt

Want zowel Arias als zijn Nederlandse werkgever had een paar maanden geleden toch niet gedacht dat hij eind augustus nog altijd in Eindhoven onder contract zou staan. „Het is tijd om te vertrekken”, stelt de Colombiaan. „Ik voel me sterk, heb veel geleerd in de Eredivisie. Nu is het een goed moment om een volgende stap te maken.”

Arias laat er weliswaar geen misverstand over bestaan dat hij toe is aan een nieuwe omgeving, het betekent niet dat hij zijn tot medio 2019 doorlopende verbintenis niet respecteert. Interesse uit de topcompetities, met name uit Engeland, is er al maanden, maar geen enkele club heeft nog echt doorgepakt. Dat geldt ook nog steeds voor Swansea City.

Wachten

„Ik moet wachten, het is niet aan mij. Dat is niet ideaal. Bij een eventueel nieuw team, in een andere competitie, instromen zal tijd kosten. Volgende week ga ik ook alweer naar het nationale team. Hoe sneller er nu wat gebeurt, hoe beter”, aldus Arias, die niet ten koste van alles wil verkassen. „Ik ben hier nog happy, hoor. Ook als ik blijf. Ik focus me op dit moment gewoon op PSV. Hier speel ik, en dat is het allerbelangrijkste. Zeker met het oog op het WK van volgend jaar. Het spelen tegen topspelers, zoals binnenkort tegen Neymar, smaakt naar meer.”

De 32-voudig international heeft al vier succesvolle jaren achter de rug bij PSV, met twee kampioenschappen. Afgelopen seizoen was hij een van de weinige spelers die zich in Eindhoven kon onttrekken van de massale vormdip.

Arias mikt op een transfer naar Engeland, Spanje en Duitsland. Van collega-internationals als James Rodriguez, Juan Cuadrado en Radamel Falcao hoort hij de mooiste verhalen over het spelen in de top. En zijn landgenoot Davinson Sanchez heeft net al een toptransfer van de Eredivisie (Ajax) naar Tottenham Hotspur gemaakt. Via vrienden, kennissen en op social media verneemt hij van de interesse van andere clubs. Verder blijft het vooralsnog echter stil.

Colombia

De rechtervleugelverdediger hoopt van harte dat Swansea, of een andere club uit een topcompetitie, zich tijdens de climax van deze transferperiode met een serieus miljoenenbod meldt in Eindhoven. Zondag wacht – Arias is op tijd hersteld van zijn enkelklachten – nog het thuisduel met Roda JC, daarna WK-kwalificatieinterlands tegen Venezuela en Brazilië. Colombia, nu tweede in de Zuid-Amerikaanse poule, kan daarin een grote stap zetten richting de eindronde in Rusland.

Het geduld van Arias wordt dus op de proef gesteld, zoals dat deze transferperiode eigenlijk voor alles en iedereen geldt die PSV een warm hart toedraagt. Ook de beoogde linksback Douglas Santos is nog steeds niet binnen gehengeld door de vastberaden clubleiding.

Aan het humeur en de arbeidsethos van Arias is, ondanks alle verhalen en zijn eigen vertrekwens, echter nog niets te merken. Hij trekt veel op met de Latino’s Hirving Lozano en Gaston Pereiro, die gisteren voor het eerst werd opgeroepen voor het nationale team van Uruguay. Wachten op groen licht van zijn zaakwaarnemer en de club is het devies.

„Voor nu is PSV gewoon mijn team. Natuurlijk, ik zou blij zijn als er een club komt. Als dat niet het geval is, blijf ik vechten voor PSV. Daar kan iedereen op rekenen.”