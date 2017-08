Ten Hag: 'De druk zit er vol op bij Zenit'

„Dit is gewoon een Europese topploeg waar je tegen speelt, maar na afgelopen woensdag zijn onze kansen natuurlijk niet kleiner geworden”, aldus de FC Utrecht-trainer, die een Russische storm verwacht.

„Het zal een wedstrijd met een hoge intensiteit worden. Qua beleving verwacht ik een ander Zenit dan in Utrecht. De druk zit er vol op bij hen. Voor ons geldt, dat we met het hart moeten spelen, maar ook het hoofd niet mogen verliezen. We zullen ongelofelijk consequent moeten zijn in het uitvoeren van onze taken. Zenit heeft de individuele kwaliteiten om het direct af te straffen als dat niet gebeurt.”