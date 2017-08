Door de afzegging van de Canadese tennisser is Robin Haase voor het eerst geplaatst op een grandslamtoernooi. De Nederlander is opgeschoven naar de 32e plek, de laatste positie die zorgt voor een beschermde status.

Raonic sloeg vorige week het masterstoernooi van Cincinnati over in de hoop dat hij met rust op tijd zou herstellen voor de US Open, maar de pijn bleef.

"In overleg met mijn dokteren heb ik daarom besloten me af te melden'', schreef de 26-jarige Canadees op Instagram. "Ik heb te veel respect voor de US Open en de andere tennissers om toch mee te doen terwijl ik weet dat ik door mijn blessure niet voluit kan gaan.''

Raonic liet zich meteen opereren aan zijn linkerpols, waarbij wat stukjes bot werden weggehaald die voor de pijn zorgden. Eerder meldden Novak Djokovic (elleboog), Stan Wawrinka (knie) en Kei Nishikori (hand) zich al geblesseerd af voor het Amerikaanse grandslamtoernooi.