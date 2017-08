"Het is een eer om voor een van de grootste Europese clubs te spelen. Het is een ongelooflijke dag voor me", aldus Wöber, die de snee afgelopen weekeinde opliep tijdens zijn laatste duel voor Rapid Wien.

Foto: Ajax

De 19-jarige linkspoot, die zich volgende week voor het eerst mag melden bij de nationale ploeg, zag eerder deze transferperiode nog af van een overgang naar Ajax. Twee maanden geleden kwam hij naar Amsterdam en liet Marc Overmars hem het stadion en De Toekomst zien.

"Ik was onder de indruk, maar wilde desondanks bij Rapid blijven. Na de transfer van Davinson Sanchez naar Tottenham Hotspur zijn we echter weer gaan praten", aldus Wöber, die ongeveer 7,5 miljoen kostte en voor vier jaar tekende.



"Ik heb behoorlijk wat nachten wakker gelegen, omdat ik moest nadenken over mijn toekomst. Het is natuurlijk een grote stap om Oostenrijk te verlaten en voor het eerst op mezelf wonen."

Toch heeft Wöber, die vrijdag waarschijnlijk voor het eerst meetraint met de selectie van Marcel Keizer, veel zin in zijn avontuur in de hoofdstad. "Ajax is enige club in Europa waar je als 17-jarige veel wedstrijden kan spelen. Kijk naar Matthijs de Ligt, die al een Europa League-finale heeft gespeeld. Dat laat zien dat ik hier een mooie toekomst heb."