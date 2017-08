De Portugese superster bewees dat tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Fiorentina om de Trofeo Santiago Bernabéu. Ronaldo besliste de wedstrijd met een karakteristieke actie.

De man met het rugnummer 7 kapte vanaf de linkerflank naar binnen, omspeelde zijn tegenstander en schoot de bal met rechts strak in de kruising (2-1). Ronaldo had eerder al het voorbereidende werk gedaan bij de gelijkmaker van Borja Mayoral.

"We weten dat hij zoiets kan'', zei trainer Zinedine Zidane over het doelpunt van zijn grootste vedette. "Daarom zijn we ook zo blij met hem.''

Ronaldo heeft er inmiddels twee van de vijf wedstrijden schorsing opzitten. Hij werd zwaar gestraft voor het duwen van de scheidsrechter, nadat hij met rood van het veld was gestuurd tijdens het eerste duel met FC Barcelona om de Spaanse Supercup. Zidane kan zijn aanvaller niet opstellen in de komende competitiewedstrijden tegen Valencia, Levante en Real Sociedad.