De 18-jarige zoon van voormalig Ferrari-coureur stapt op het circuit van Spa-Francorchamps in de Benetton, waarmee Michael in 1994 zijn eerste titel behaalde. Dat heeft de woordvoerder van familie bevestigd. Met de demonstratie wordt stilgestaan bij het feit dat Schumacher 25 jaar geleden op Spa zijn eerste van in totaal 91 zeges boekte.

Foto: Hollandse Hoogte

Mick Schumacher is dit seizoen namens het Italiaanse Prema Powerteam actief in de Formule 3. Hij finishte één keer op het podium (derde) en bezet momenteel de elfde plaats in de WK-stand.

Michael Schumacher is nog steeds herstellende van een ski-ongeluk, waarbij hij eind 2013 ernstig hersenletsel opliep. Aangezien hij achter gesloten deuren revalideert, is het gissen naar de exacte toestand van de inmiddels 48-jarige Duitser. De radiostilte doet echter weinig goeds vermoeden.

Foto: EPA