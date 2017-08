“Ik hoop dat het rond komt, maar het kan ook nog wel een week duren”, zei Molenaar die zondag en maandag talloze besprekingen gaat voeren. “Om een goede beslissing te nemen, gaat het niet zo zeer om geld. Vooral het gevoel moet goed zijn”.

Belangstelling is er voldoende voor de huidige Red Bull KTM Ajo-coureur. Bekend is dat het Moto2-team Tech 3 Racing belangstelling heeft voor de Nederlander. KTM, dat een tweede Moto2-team wil inzetten, is eveneens in de markt, terwijl er bovendien contacten zijn met het Nederlandse RW Racing.

Ook in de Moto3 is Bendsneyder in beeld bij onder andere Saxoprint Prüstel GP en zelfs een Honda-team. Zijn huidige team is volgend jaar de status van semi-fabrieksteam kwijt, nadat KTM een andere strategie wat rijderskeuze betreft gaat volgen.