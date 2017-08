VIDEO Bol ontsnapt in finale Vuelta aan botsing met agent

Bol maakte de hele dag deel uit van de kopgroep en reed zelfs even virtueel in de rode leiderstrui. Richting de lastige slotklim werd het tempo in het peloton echter dusdanig opgevoerd, dat die droom in duigen viel. Bol wist uiteindelijk als achtste boven te komen, ondanks een bijna botsing in de slotfase.

Op weg naar de Hermitage van Santa Lucia in Alcossebre stonden agenten om de massaal aanwezige fans van de weg te houden. Dat lukte aardig, maar één van de agenten deed dat op wel erg ongelukkig plek. Bol, volle bak omhoog rijdend, werd plotseling opgeschrikt door de man die vlak voor hem midden op de weg stond. De agent sprong opzij en de wegkapitein van Manzana Postobon kon net langs hem sturen. Het gevloek in de ploegleiderswagen maakt duidelijk dat het erg weinig scheelde.

Bekijk hier de beelden.