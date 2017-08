LIVE EXTRA Utrecht en Ajax op weg naar de Europa League

Ajax liet zich vorige week in de play-offs voor de Europa League verrassen door Rosenborg, dat in de ArenA met 0-1 te sterk was voor de verliezend finalist van vorig seizoen. In Trondheim moeten de Amsterdammers donderdag in ieder geval één keer scoren om voortijdige Europese uitschakeling (zoals PSV in de vorige kwalificatieronde al overkwam) te voorkomen.

FC Utrecht heeft dankzij een knappe zege van 1-0 in de thuiswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg een betere uitgangspositie, maar de ploeg van trainer Erik ten Hag weet dat het zwaar wordt in de return tegen de Russische topclub.

Zenit en FC Utrecht trappen om 19.00 uur Nederlandse tijd af, Rosenborg tegen Ajax begint om 20.45 uur.

Volg beide duels vanavond op de voet aan de hand van de statistieken in onze uitgebreide livewidget.