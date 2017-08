Met Huntelaar is de basis won Ajax zondag voor het eerst na vier officiële duels. De routinier maakte de openingstreffer tegen FC Groningen (3-1). Ook Lasse Schöne heeft weer een basisplaats. Frenkie de Jong moet daardoor op de bank plaatsnemen.

Keizer heeft op de bank geen plaats voor David Neres. De Braziliaan van 12 miljoen euro moet op de tribune plaatsnemen.

Ajax liet zich vorige week in de play-offs voor de Europa League verrassen door Rosenborg, dat in de ArenA met 0-1 te sterk was voor de verliezend finalist van vorig seizoen. In Trondheim moeten de Amsterdammers donderdag in ieder geval één keer scoren om voortijdige Europese uitschakeling (zoals PSV in de vorige kwalificatieronde al overkwam) te voorkomen.

Nederlandse tijd af, Rosenborg tegen Ajax begint om 20.45 uur.

Volg het duel van minuut tot minuut via onze Live Widget