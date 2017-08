'Loting zorgt voor gemengde gevoelens bij Feyenoord'

"De reacties van de spelers waren wisselend", vertelde aanvoerder Karim El Ahmadi aan Feyenoord TV.

"Sommige spelers wilden graag tegen de grootste clubs spelen, terwijl anderen hoopten op tegenstanders waar we meer perspectief tegen hebben. De loting kon zeker zwaarder, maar dit zijn leuke ploegen waar we misschien wel kans tegen hebben", aldus de middenvelder.

"City steekt er wel bovenuit, terwijl Napoli te vergelijken is met AS Roma, waar we in het recente verleden twee seizoenen achter elkaar tegen hebben gespeeld. De trip naar Shakhtar is misschien niet de fijnste voor de supporters, maar die ploeg heeft het wel altijd goed gedaan in de Champions League."

Stunten

El Ahmadi speelde in zijn tijd als speler van Aston Villa vier keer tegen Manchester City, en won twee van die wedstrijden. "Ik heb zelfs een keer tegen ze gescoord", lachte de Marokkaan. "Het wordt moeilijk, maar we gaan er naartoe om te stunten."