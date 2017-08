Ajax gaat af in Europa

Ajax startte prima. In de eerste tien minuten waren er kansen voor Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg en Amin Younes, maar Rosenborg trof bij de eerste de beste kans wel doel. Niklas Bendtner kopte de 1-0 binnen. Domper voor Ajax was het uitvallen van Justin Kluivert, die moest na ruim een half uur spelen het veld verlaten met ogenslijk een hamstringblessure.

Foto: Hollandse Hoogte

Snel na rust kreeg Ajax opnieuw enkele kansen. Invaller Klaas-Jan Huntelaar kreeg meteen een fraaie kans op de gelijkmaker, maar hij kreeg de bal niet onder controle. Na een kwartier in de tweede helft was het eerst Younes die voor de 1-1 tekende, even later was het Schöne die de Amsterdammers op een 2-1 voorsprong zette. Voldoende om door te gaan.

Foto: ANP

Huntelaar en Hakim Ziyech kregen nog fraaie kansen om voor de geruststellende 3-1 te zorgen, maar zij troffen geen doel. Younes schoot ook nog eens op de paal. Tien minuten voor tijd was het Samuel Adegbenro die met zijn kopbal Ajax de das omdeed: 2-2. Vlak voor het eindsignaal tekenden de Noren nog voor hun derde treffer van de avond.