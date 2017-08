Veltman: 'Het worden lange weken'

Nicklas Bendtner schoot de kampioen van Noorwegen op voorsprong na 26 minuten (1-0). Na rust liep Ajax uit naar 1-2 via Amin Younes en Lasse Schöne scoren (2-1). Ajax miste kansen op 1-3 en incasseerde in de laatste tien minuten twee doelpunten van Samuel Adegbenro.

Het is lang geleden dat Ajax voor het laatst ontbrak in het Europese voetbal. "Toen ik nog niet geboren was. Kun je nagaan wat voor een klap het is. Het worden lange weken," aldus Veltman in een eerste reactie tegenover Ziggo Sport.

Lees ook op telesport.nl:

- Keizer: 'Ik ben verantwoordelijk voor blamage'

- 'Harde woorden na Ajax-onwaardig optreden'

- Van der Sar gaat ook 'naar zichzelf kijken'

- Statistieken: treurige avond Nederlandse voetbal

- Ajax blameert zich in Europa

- COLUMN: 'Erfenis Bosz verkwanseld'