Keizer: 'Ik ben voor deze blamage verantwoordelijk'

Keizer wilde zich niet verschuilen achter het gegeven dat directeur spelersbeleid Marc Overmars het vertrek van Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sanchez niet tijdig heeft opgevangen. "Volgens mij speelden we met acht spelers die drie maanden geleden de finale van de Europa League voetbalden", zei hij.

"We scoren te moeilijk en geven de doelpunten te makkelijk weg", constateerde Keizer. "We begonnen heel goed maar geven de 1-0 weg. Dan komen we met 2-1 voor en verzuimen we verder afstand te nemen. In de slotfase gaan we achterin weer in de fout."

Zeefuik

Ajax gaf de zege weg nadat Keizer aanvaller Kasper Dolberg voor verdediger Deyovaisio Zeefuik had gebracht. Voor die wissel leek er niets aan de hand voor de formatie uit Amsterdam. "Ik wilde de boel zo op slot gooien", zei Keizer.