Van der Sar gaat ook 'naar zichzelf kijken'

,,Het is echt zeer teleurstellend", zei hij voor de camera van FOX Sports na de nederlaag van 3-2 in Trondheim . ,,We beginnen goed maar komen door een fout op het middenveld op achterstand", doelde hij op en misser van Donny van de Beek.

Lees ook op telesport.nl:

- 'Harde woorden na Ajax-onwaardig optreden'

- Keizer: 'Ik ben verantwoordelijk voor blamage'

- Veltman: 'Het worden lange weken'

- Statistieken: treurige avond Nederlandse voetbal

- Ajax blameert zich in Europa

- COLUMN: 'Erfenis Bosz verkwanseld'

Marcel Keizer Foto: ANP Pro Shots

,,Daarna valt Huntelaar sterk in en komen we met 2-1 voor. Of ik het een raar vond dat Dolberg er toen uit moest voor Deyovaisio Zeefuik? Ik denk dat onze trainer zo die snelle linksbuiten wilde bewaken. Maar helaas viel het weer niet onze kant op. We waren weer sterker maar hebben weer verloren."

Had de directie trainer Keizer niet kunnen helpen door het vertrek van Bertrand Traoré, Davy Klaassen en Davinson Sánchez eerder te compenseren? ,,We moeten als directie naar ons zelf kijken, net als de spelers en de trainer", hield Van der Sar zich op de vlakte. ,,De mooie avonden die we afgelopen seizoen hebben gehad gaan we dit seizoen niet zien. Dat is een diepe zware teleurstelling."