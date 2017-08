premium

Volleybalsters verslaan ook Tsjechië

35 min geleden ANP

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben weer een stap gezet op weg naar deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar in Japan. In het Topsportcentrum in Rotterdam was het team van bondscoach Jamie Morrison in een kwalificatiewedstrijd ook te sterk voor Tsjechië: 3-0 (25-18 25-22 25-18).