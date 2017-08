Annan: 'Die emotie moesten ze niet meenemen'

"Ik vind niet dat we nu iets hebben rechtgezet. We spelen hier om de Europese titel met een vernieuwde en verjongde ploeg. Dit is gewoon een heel ander toernooi", verzekerde ze.

Wraak

De Nederlandse vrouwenploeg verloor zowel in de EK-finale van 2015 als de olympische finale van 2016 op shoot-outs van Engeland. Mede daardoor stond het duel in de halve eindstrijd van de EK in Amsterdam voor de buitenwacht in het teken van wraak. Annan wilde er echter niets van weten, al gaf ze nog wel toe dat ze voor het duel met Engeland met de overgebleven Rio-gangers even apart had gezeten.

"Ik wilde niet dat ze de emotie van die verloren finale zouden meenemen in deze wedstrijd. Met name Lidewij Welten moest het even weer een plek geven. Dat is gelukt, al hebben we er heel hard voor moeten knokken. Ik ben enorm trots op mijn ploeg."

Nederland kan zaterdag tegen België de negende Europese titel veroveren tijdens het dertiende EK.