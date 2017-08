e 21-jarige Deense jeugdinternational is met zijn begeleider Kaj Lerby van Essel Sports Management naar Italië gereisd, waar hij vandaag de medische keuring bij de Serie A-club ondergaat, waarna hij een vierjarig contract zal ondertekenen bij Sampdoria.

Het vertrek van Andersen is een sportieve aderlating voor FC Twente, maar financieel een meevaller. De Deen heeft nog een contract uit het Munsterman-Van der Laan-tijdperk, waarin erg royale salarissen werden betaald in Enschede.

Als de bonussen goed vallen, kan FC Twente in totaal circa 2 miljoen bijschrijven door de transfer van Andersen, die in 2013 door FC Twente als jeugdig talent van FC Midtjylland is overgenomen.