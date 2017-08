"Slecht, ondermaats, Ajax-onwaardig. Afgelopen seizoen stonden we in de finale en nu niet eens in de groepsfase. Dat is niet te begrijpen", aldus de Deense middenvelder, die de Amsterdammers in de tweede helft op een 1-2 voorsprong zette, maar de Noren in de slotfase alsnog tot 3-2 zag komen. Dat was na de 0-1 nederlaag in de ArenA ruim onvoldoende.

Joël Veltman in duel met Samuel Adegbenro (L) Foto: EPA

"We begonnen de tweede helft uitstekend en speelden een uitstekend halfuur. We scoorden twee goals en hadden toen het gevoel: we hebben ze liggen. Dit wordt onze wedstrijd. Maar we deden de laatste fase niet meer waar we goed in zijn. We verloren het initiatief, liepen naar achteren en gingen verdedigen op onze eigen '16'. Het was het laatste kwartier gewoon niet goed genoeg. Ajax-onwaardig dit'', herhaalde Schöne. "Ajax hoort in Europa te spelen. We zijn boos en teleurgesteld."

In de kleedkamer verwerkte iedereen de klap op zijn eigen manier, stelde Schöne. "Het was vooral heel stil, maar er vielen natuurlijk ook harde woorden. Een aantal jongens moest hun boosheid eruit schreeuwen. Dat is alleen maar goed. Morgen moeten we hier goed over gaan napraten.''