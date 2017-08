"We hebben pech gehad, want met Utrecht troffen we een erg moeilijke tegenstander. Hopelijk wordt het in de groepsfase makkelijker", aldus de Italiaanse oefenmeester na de 2-0 zege in Rusland.

"Het was een goede wedstrijd, we speelden bijna perfect. Mijn spelers verdienen complimenten en natuurlijk ook de fans", besloot Mancini, die vorige week nog verrassend met 1-0 ten onder ging in De Galgenwaard.