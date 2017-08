Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Vitesse tegen De Vrij en Sneijder in Europa League

37 min geleden

Vitesse stuit in de groepsfase van de Europa League op SS Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem. De Arnhemmers, die vorig seizoen de Nederlandse beker wonnen, zijn de enige overgebleven Nederlandse ploeg in het Europese toernooi. Ajax, PSV en FC Utrecht werden uitgeschakeld in de voorronden.