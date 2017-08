De Boer jaagt op spits én punten

"Als er wat spelers geblesseerd raken, wordt het wat krap", verklaart De Boer zijn wens. "We hebben achter Benteke geen tweede spits, dus daar zijn we naar op zoek. Als we een goede speler kunnen halen, zullen we niet twijfelen. Als dat niet gebeurt, hebben we genoeg ervaring om het voetbal te spelen dat ik wil."

Palace won dinsdag in de tweede ronde van de League Cup met 2-1 van Ipswich Town. "Dat was belangrijk, maar een zege in de Premier League is na twee nederlagen belangrijker. We hebben geleerd van de eerste nederlaag tegen Huddersfield en lieten tegen Liverpool een andere instelling zien. Daar hadden we minstens een punt kunnen pakken, dus ik was blij met het optreden en ik ben er van overtuigd dat de punten vanzelf komen als we zo door blijven gaan."

"Het is soms lastig in het voetbal dat je geen tijd krijgt en daarom is het normaal gesproken cruciaal dat je snel punten pakken, zodat je wat ruimte krijgt om verder te bouwen."