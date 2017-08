Vitesse over loting: 'Prachtig, maar een beetje lastig'

Trainer Henk Fraser was redelijk tevreden over het resultaat van de loting. "Ik denk dat we mooie tegenstanders treffen", reageerde hij. "Het is ook een voordeel dat we niet heel ver hoeven reizen. Nice heb ik onlangs tegen Ajax zien voetballen. Leuk is natuurlijk dat zo'n grote voetballer als Wesley Sneijder daar nu speelt. Over Lazio en Zulte Waregem weet ik minder, maar dat zal niet zo lang duren."

"Ik denk dat iedereen er wel positief op heeft gereageerd", reageerde Alexander Büttner op de loting tegenover Vitesse TV. "Voor het Nederlandse voetbal wil je ook goed spelen, maar ik denk niet dat het extra druk geeft. Ik denk dat het alleen maar positief is dat wij erin zitten. We moeten leuke resultaten halen en alles geven als team."

“Prachtig, maar een beetje lastig", vindt aanvoerder Guram Kashia. "Het zijn lastige wedstrijden, maar het kan gebeuren dat we punten pakken. Ik hoop op een vol stadion bij de thuiswedstrijden. We zijn positief."