Sam Oomen wachtte op weg naar Cuenca keurig op Kelderman, maar Warren Barguil deed dat niet. De Franse winnaar van de bolletjestrui kwam samen met onder meer Chris Froome en Steven Kruijswijk in het peloton over de finish en zag zijn kopman 17 seconden verliezen.

Barguil is nu de nummer 13 in het algemeen klassement, Kelderman is 14e, Oomen 15e. Jetse Bol is op plek 7 de beste Nederlander.