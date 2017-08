premium

Volleyballers openen EK met verlies

13 min geleden ANP

De Nederlandse volleyballers zijn in mineur begonnen aan het EK in Polen. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen ging in Katowice met 1-3 onderuit. Alleen in de derde set kon Oranje de sterke Turken de baas blijven: 19-25 22-25 25-21 22-25.