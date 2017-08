Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Pastoor: 'Uur te laat begonnen met voetballen'

32 min geleden ANP

Volgens coach Alex Pastoor is Sparta bij NAC (2-2) een uur te laat begonnen met voetballen. ,,Positief is wel dat de jongens die het aanvankelijk vrij beroerd hebben gedaan zich goed hebben hersteld. Maar ik had dat goede spel liever wat eerder gezien.''