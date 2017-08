Advocaat vertrouwt op dikke dertigers uit WK-finale 2010

Advocaat zal de boel goed georganiseerd dichtgooien in het WK-kwalificatieduel tegen Frankrijk en gokken op de aanvallende kwaliteiten. ,,Dan is alles mogelijk. Rosenborg won zo ook van Ajax." Hij grijpt ook nog terug op een ander door hem beproefd recept: afgeschreven internationals op hun eergevoel raken. Hij deed het eerder in 2002 toen de Hagenaar het stokje bij Oranje overnam van Louis van Gaal, die het niet lukte om zich met het Nederlands elftal te kwalificeren voor het WK 2002.

De internationals werden indertijd door het slijk gehaald, afgeschreven, bedankt voor bewezen diensten en een nieuwe lichting moest de plaats innemen van de verwende vedettes van de halve finales van het WK 1998 en EK 2000. Advocaat hield zich doof voor de roep om schoon schip te maken bij Oranje en bood de internationals kans op revanche. Uiteindelijk reikte het Nederlands elftal twee jaar later op het EK 2004 in Portugal tot de halve finale.

Dat scenario heeft Advocaat opnieuw voor ogen. De vraag is alleen hoe fit zijn de routiniers Robben, Sneijder en Van Persie want het kwartet kende allerminst een ideale seizoensvoorbereiding. Op Stekelenburg na hebben ze alledrie competitieminuten gemaakt bij hun clubs Bayern München, Nice en Fenerbahce, maar konden ze nog niet imponeren. ,,Op de training zie ik snel genoeg hoe ze er fysiek voorstaan. Op veel spelers zit een vlekje. Zou ik principieel zijn geweest dan zou ik maar twaalf spelers kunnen oproepen.”