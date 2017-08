Trainer Phillip Cocu rekent, gesteund door de clubleiding, sowieso nog op een nieuwe linksback. De Eindhovenaren hopen Douglas Santos nog altijd over te nemen van Hamburger SV. Pas als daar om wat voor reden dan ook een streep doorheen gaat, schakelt technisch manager Marcel Brands over op plan-B.

Cocu is gepokt en gemazeld in de voetballerij en weet dat er komende week nog veel kan gebeuren. Voor De Jong is er concrete interesse van Girondins de Bordeaux, maar de Fransen moeten er eerst nog uit zien te komen met PSV. Als de voormalig aanvoerder vertrekt schakelt de club over op een nieuwe (vleugel)aanvaller of middenvelder. Daar is dan ook geld voor beschikbaar. Zoals dat ook geldt voor een eventuele transfer van Arias (nieuwe rechtsback) en Zoet (doelman).

„We moeten er rekening mee houden dat er dingen gaan gebeuren. Daarop anticiperen we. En dat kunnen we ook. Als er spelers weggaan, gaan we ons zeker roeren”, aldus Cocu.