Belgen willen F1 uit Nederland houden

Als het aan promotor André Maes ligt, blijft de Belgische Grand Prix ook in de toekomst de thuisrace van Verstappen. Maes is een fel tegenstander van een mogelijke terugkeer van de Dutch GP op de Formule 1-kalender. „Een race in Nederland is veel te dichtbij. Dat zou ons enorm veel inkomsten schelen doordat we dan minder toeschouwers trekken”, stelt Maes.

Max Verstappen. Foto: Red Bull

Bovendien, zo vervolgt hij, ligt er een exclusiviteitsafspraak met Formula One Management voor de Benelux als het gaat om de organisatie van een Formule 1-race. Oftewel, een Belgisch veto over de Dutch GP. „Ik heb tegen de mensen van FOM gezegd: als jullie besluiten tot een race in Nederland, of desnoods in Luxemburg, dan stoppen wij ermee. Ja, daar toonde men begrip voor. Ik snap de ambities die de mensen in Zandvoort en Assen hebben heel goed, maar omgekeerd moeten ze ons ook snappen.”

