Motor rijdt renner omver in Vuelta: 'Kan gebeuren'

Reis maakte lange tijd deel uit van de kopgroep, maar moest die al voor de steile slotbeklimming laten gaan. Op die klim moesten kasseistroken worden bedwongen en Reis probeerde daarop de beste lijn te volgen. Toen van de linkerkant van de weg naar de rechterkant ging, botste hij op een motor en kwam hij ten val.

"Het was heel moeilijk om in de ontsnapping van de dag te komen", vertelde Reus na afloop. "De eerste dagen voelde ik me niet goed, maar donderdag had ik betere benen. Het was vrijdag een lange etappe en natuurlijk was ik leeg na de finish. Ik had pech met de valpartij op de laatste klim, maar die dingen gebeuren in een race. We zijn allemaal mensen en maken fouten. Zaterdag gaan we het weer proberen."