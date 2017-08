Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Sterling brengt City in 97ste minuut de zege en krijgt rood

20 min geleden

Het spektakelstuk tussen Bournemouth en Manchester City kende zaterdagmiddag een spectaculaire ontknoping. City pakte diep in blessuretijd de winst. Toen de aangegeven vijf minuten al lang waren verstreken, schoot Raheem Sterling de bal in de 97e minuut via een tegenstander binnen: 1-2.