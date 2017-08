Streppel ontkende dat het gaat om Lazio Roma, dat op zoek is naar een opvolger voor de naar Southampton vertrokken Wesley Hoedt. ,,Nee, dat klopt niet'', zei Streppel, die deze zomer ook al Stefano Marzo (Lokeren), Erwin Mulder (Swansea City), Sam Larsson en Jeremiah St. Juste (Feyenoord) zag vertrekken. ,,Of hij definitief weggaat, zullen we zien.''

Van Aken debuteerde in 2014 voor sc Heerenveen en heeft nog een contract tot 2018 bij de Friese eredivisionist.